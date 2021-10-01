سبب زيارة وفيق صفا الى العدلية… القاضي البيطار كان بصدد الادعاء على قيادات صف أول في حزب الله من بينها صفا نفسه

أفادت معلومات لـmtv أن “السبب الرئيس لزيارة رئيس وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا الى العدلية في 19 أيلول هي معلومات وصلته عن أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصدد الادعاء على قيادات صف أول في “حزب الله” وهي كناية عن 3 أسماء من بينها صفا نفسه”.

وأضافت المعلومات ان “صفا علِم أن البيطار استند في نيته الادعاء إلى شهود استمع إليهم واستجوبهم فقرر بناءً على ذلك استدعاء قيادات من الحزب”.









وأشارت المعلومات الى أن “صفا فاتح كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بالموضوع وشكا من طريقة عمل البيطار متهماً إياه بالتسييس وتركيب الملفات، إلا أن القضاة الثلاثة لم يوافقوا صفا على كلامه هذا بحيث أجمعوا على شفافية البيطار ونزاهته وأنه لا يمكنهم أن يتدخلوا بتاتاً بعمل قاضٍ آخر”.