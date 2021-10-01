جنبلاط: ما يجري اليوم منظر مخالف للمنطق والعقل والأصول

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “في أوج التأزم أيام المظاهرات والاحتجاجات بقيت طرقات الجبل مفتوحة. إن ما يجري اليوم منظر مخالف لكل المنطق والعقل والأصول من قبل مجموعة تشوه صورة أهل الجبل”.

وجاءت تغريدة جنبلاط بعد أن أقدم عدد من المحتجين على قطع السير على طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا وعلى طريق سعدنايل بالاتّجاهين، ممّا سبّب زحمة سير خانقة في المكان حيث علق السائقون داخل سيّاراتهم لساعات.









ولفت تلفزيون “الجديد” الى ان توقف السير في ضهر البيدر وقطع الطريق يأتيان على خلفية توقيف أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز.

كما أشارت إلى أنّه “تمّ قطع طريق البقاع ضهر البيدر على خلفية توقيف المدعو (ه. ه.) من مواليد 1978، عند نقطة المصنع الحدودية لدى انتقاله إلى سوريا، لوجود مذكرة بحث وتحرّ بحقّه عطفاً على برقية مخفر قبرشمول بخلاصة حكم عن المحكمة العسكرية بجرم إطلاق نار من سلاح حربيّ”.

ولا تزال حتّى الساعة الطريق مقفلة بشكل كامل وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن تحويل السير من صوفر باتجاه حمانا بسبب قطع السير على طريق ضهر البيدر .

وبعد الظهر، أعيد فتح السير على طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا.