ميقاتي: الحكومة ستقوم باعادة وصل علاقات لبنان مع الاخوة العرب

أمت دارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في طرابلس شخصيات ووفود شعبية، تمنت له التوفيق في مهمته والنجاح للحكومة.

وقد استقبل الرئيس ميقاتي قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد أمام ووفدا من المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى.









كذلك، استقبل راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الذي تمنى له “دوام الصحة لكي يتمكن من القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الصعبة والمفصلية من تاريخ لبنان، وأهمها ايقاف الانهيار الحاصل في كل المجالات”.

وقال الرئيس ميقاتي في تصريح : “من الطبيعي جدا،أن اكون في مدينتي وبين اهلي الذين هم الى جانبي في مسيرتي، وان اشكرهم على دعمهم المستمر لي. صحيح أننا نمر في المرحلة الأصعب من تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملا انقاذيا ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعانيها، وهو امر ندركه جيدا، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الامور على سكة الحل.

لكن اي حل يبقى ناقصا اذا لم تلق الحكومة دعما من الجميع لكي تقوم بالمهمات الاساسية المنوطة بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتطبيق ما التزمته في بيانها الوزاري وتعهدت بتنفيذه”.

وأضاف: “نعول في هذا الاطار على التعاون الكامل داخل الحكومة، وكذلك مع المجلس النيابي لاقرار المشاريع الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية وعملية الاصلاحات المطلوبة. نسمع الكثير من التحليلات الصحافية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية وصلت الى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل.