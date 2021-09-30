ظلّ الوزير… في وزارة الاقتصاد: إصطحب زوجته الى دبي للمشاركة في افتتاح اكسبو 2020

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خبراً منسوباً الى جريدة “النهار”، يفيد بأن زوجة وزير الاقتصاد أمين سلام سترافقه الى دبي للمشاركة في افتتاح اكسبو 2020.

علمت النهار أن وزير الاقتصاد الذي أحضر معه زوجته إلى حفل التسلم في الوزارة قرر اصطحابها أيضاً إلى دبي للمشاركة في افتتاح اكسبو 2020

عا حساب الوزارة معاليك؟

بزنس كلاس أو كيف؟

اول دخولو شمعة طولو pic.twitter.com/MoNtilVvnX





— سلطان (@soltan34909160) September 30, 2021

وهذه ليست المرة الاولى التي تتواجد فيها زوجة الوزير في مناسبات رسمية. فيوم التسلم والتسليم في وزارة الاقتصاد، تواجدت زوجة الوزير سلام في الوزارة.

وتوقع كثيرون أن تكون حاضرة في النشاط الوزاري بعد تواجدها في مناسبتين رسميتين خلال أسبوعين فقط.

زوجة وزير الاقتصاد #أمين_سلام .. "سيدة معاليه" pic.twitter.com/gihkXaLwsv — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) September 15, 2021

زوجة وزير حاضرة دائماً في نشاطه عُلم أن وزير الاقتصاد أمين سلام الذي أحضر معه زوجته إلى حفل التسلم في الوزارة قرر اصطحابها أيضاً إلى دبي للمشاركة في افتتاح إكسبو

في ما يبدو أنها ستكون حاضرة دائمة في النشاط الوزاري، — Abbas Hamieh (@abbashamieh33) September 30, 2021

*وزير لا تفارقه زوجته!* علم أن وزير الإقتصاد الذي أحضر معه زوجته إلى حفل التسلم في الوزارة قرر اصطحابها أيضاً إلى دبي للمشاركة في افتتاح إكسبو 2020 في ما يبدو أنها ستكون حاضرة دائمة في النشاط الوزاري. *النهار*

🤔🤔🤔"زوج الست" ، سياحة وشم هوا على حساب وزارتهما التي استملكوها😭 — abmhmd19 (@abmhmd191) September 30, 2021

المدن