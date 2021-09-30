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ظلّ الوزير… في وزارة الاقتصاد: إصطحب زوجته الى دبي للمشاركة في افتتاح اكسبو 2020

September 30, 2021

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خبراً منسوباً الى جريدة “النهار”، يفيد بأن زوجة وزير الاقتصاد أمين سلام سترافقه الى دبي للمشاركة في افتتاح اكسبو 2020.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتواجد فيها زوجة الوزير في مناسبات رسمية. فيوم التسلم والتسليم في وزارة الاقتصاد، تواجدت زوجة الوزير سلام في الوزارة.

وتوقع كثيرون أن تكون حاضرة في النشاط الوزاري بعد تواجدها في مناسبتين رسميتين خلال أسبوعين فقط.

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