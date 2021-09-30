استطلاع مركز الشقاقي يثير الانشقاق في حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

أفادت مصادر في حماس بوجود شعور بالقلق لدى قيادة حماس ، خاصة جيل الشباب بالحركة بعد استطلاع مركز الشقاقي . وجاءالاستطلاع ليثير قلق حركة حماس ، والتي تعتقد أنها حققت أنتصارات متميزة عقب حرب غزة الأخيرة أو ما يعرف بعملية “سيف القدس” .









اللافت أن أكثر من ضايق واثار قلق حركة حماس أن البعض اعتقد أن حماس انتصرت في الحرب ، بجانب عدد قليل يعتقد أن حماس فعلتذلك فقط من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، وهو ما ثبت عدم صحته.

من ناحية أخرى قال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن عدد من المقربين للرئيس الفلسطيني يعملون وبدعم من مصر والأردن علىإجراء مناقشات جادة بشأن مكافحة الإرهاب. وذكرت جميع الجهات المعنية أن حماس تبذل جهودا كبيرة من أجل زعزعة استقرار السلطةالفلسطينية والوضع الأمني الراهن. همس يشجع التنظيم الجهادي على العنف.