احتفاء عالمي بذكرى ميلاد جلال الدين الرومي

يحتفي الآلاف حول العالم في مثل هذا اليوم بمناسبة ذكرى ميلاد العالم المتصوف جلال الدين الرومي، ويتوافدون كل عام؛ لزيارة قبره بمدينة قونيا وسط تركيا.

وأحيت منظمة “منهاج القرآن الدولية” حفلاً خاصاً في مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، للاحتفال بذكرى ميلاد الدين الرومي، الملقب بـ”مولانا” المولود في 30 أيلول/ سبتمبر، عام 1207.









وتجمع عدد كبير من الرجال والنساء أمام “كوشا دورود” وهي غرفة صلاة خاصة في منظمة “منهاج القرآن الدولية” العاملة في أكثر من 100 دولة ومقرها لاهور.

وتطابق هذه الغرفة ضريح الرومي في مدينة قونيا وسط تركيا.

وقال رئيس المنظمة محمد طاهر القادري: “قررت إنشاء هذا المبنى حتى يأتي الناس ويجلسوا هنا في جو روحي، يتضرعون ويصلون على رسول الله الحبيب”.

وفي السياق، قال أمين المصلى جواد حامد: “خصصنا غرفاً للأشخاص الذين يأتون من جميع أنحاء البلاد لمدة 10 أيام، حتى يتمكنوا من قضاء وقتهم وتعلم الروحانيات”.

وافتتحت غرفة الصلاة عام 2007 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.5 مليون دولار.

وذكر أن “ارتفاع المنابر يبلغ حوالي 26 متراً، وتم استيراد البلاط الأزرق الموجود على الحائط داخل الغرفة من تركيا، وتم صنعه يدوياً، وهو نفس البلاط المستخدم في قبر مولانا الرومي”.

وقد ذاع صيت جلال الدين الرومي، منذ القرن الثالث عشر الميلادي، وحتى اليوم، شرقا وغربا، بفضل تبنيه رسالة عالمية تخاطب كافة الحضارات، يبرُز فيها الإنسان وحسب. وسعى الرومي نحو المصالحة بين الروح والجسد وتمجيد الذوق والوجدان والمحبة والإبداع، ما دفع كثيرا من أصحاب الفكر في العالم إلى استثمار آثاره في مكافحة ظواهر الكراهية والعنف والتطرف. وكان الرومي مثالا عظيما للتسامح في عصره، متّبعا تعاليم الدين الإسلامي، وكان يحيطه أشخاص يعتنقون أديانا ومللا مختلفة، لكنه ضرب مثالا خلده التاريخ في التعايش معهم جميعا.

من هو؟