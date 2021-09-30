بالفيديو… دريد لحام: أخاف المخابرات أكثر من الله!

أثار الفنان السوري الكبير دريد لحام الجدل بتصريحات عن المخابرات، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37.

ومازح دريد لحام الحضور خلال الندوة التي علا فيها الضحك، حيث تحدث عن لبّ الإيمان وتعلمه الأمور التي لها علاقة بالعبادة.









وخلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية، حكى قصة وصوله للبّ الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده، عندما جاء الرعد، وخشى حفيده من الصوت، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني؟

وأضاف دريد لحام أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، “فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟ أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!”.

كما تحدث دريد لحام عن فكرة عدم استخدامه اللهجة المصرية في أعماله الفنية، قائلا: “لهجة الفنان هي هويته، وإذا تحدثت بلهجة غير السورية سأكون فقدت جزءا من هويتي، لذلك فأنا أحرص على استخدام لهجتي السورية”.