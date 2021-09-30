بعد تقييم #مهرجان_جرش 2021.. #نجوى_كرم ضليعة بأجواء الحفل المسرحي ولهذا كان حفلها الأنجح في الدورة!

حسب تقييمٍ أجراه موقع “العربي الجديد” لمجمل حفلات الدورة الـ35 لمهرجان جرش الدولي، وبعد تقييم كلّ حفلٍ على حِدى، خلُص التقييم إلى أنّ حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم كان الحفل الأنجح في المهرجان على الإطلاق، حيث أحيت الليلة الثانية للمهرجان بتألّق كبير.

وإعتمد الموقع في تقييمه على عدة أسباب، أهمّها أنّ شمس الأغنية “مذاكرة منيح” كما وصفها، أي أنها ملمّة بأجواء الحفل المسرحي، فهي لم تغِب كثيراً عن الحفلات ولا عن النشاطات حتى خلال فترة كورونا، بل تخطّت في عملها العقبات لسبب بسيط، وهو سيطرتها على مساحة لونها الشعبي في الغناء اللبناني، بدليل تفاعل جمهور جرش معها بطريقة بدت أكثر حماساً من تفاعله مع باقي الفنانين المشاركين في الدورة.









وكذلك تنبُّه نجوى جيداً لأجواء المسرح، عن طريق الإضافات التي تتقنها من خلال التناغم التام بينها وبين فرقتها الموسيقية، والقبض على عامل الوقت المخصص للسهرة، بتنسيق موسيقي تسبقه “بروفات” متواصلة، بالإضافة إلى الثقة التي لديها في دفع الحضور إلى التفاعل في حال حاول الإفلات دقائق من نجمة المهرجان.