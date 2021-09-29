يارا: “حزّروا فزّروا كم أغنية في الألبوم؟”

تتابع النجمة اللبنانية يارا تشويق متتبعيها على ألبومها الغنائي اللبناني المصري بعنوان “ملّيت” المرتقب صدوره قريباً على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، بعدما انتهت من تسجيل أغانيه في دبي.

وفي هذا الاطار، استطلعت يارا آراء متابعيها حول عدد الاغاني التي سيتضمنها البومها الجديد، فنشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام” بدت فيها بإطلالة بسيطة وعفوية من منزلها في دبي وتوجّهت الى متتبعيها بالسؤال: “بتتوقّعوا كم أغنية يتضمَّن ألبوم “ملّيت” اللبناني والمصري؟؟؟ اللي رح يصدر قريباً على قناتي اليوتوب الرّسمية يلا حزّروا فَزّروا”.









هذا وتجدر الاشارة الى أن أحدث البومات يارا هو البوم “غير الناس” باللهجة الخليجية لا يزال يحصد النجاحات وهو يضم 9 أغنيات خليجية.