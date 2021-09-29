رئيس الوزراء الأردني في لبنان لبحث استجرار الطاقة والغاز

في زيارة لافتة بتوقيتها بالتزامن مع المحادثات حول استجرار الطاقة الأردنية والغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة، مساء الأربعاء، إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى مساء الخميس، وكان في استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق الخصاونة وفد وزاري يضم كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.









وفور وصول الوفد الأردني، عقد لقاء بين الرئيسين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في مطار رفيق الحريري استمر عدة دقائق قبل أن ينتقل الزائر الأردني إلى مقر إقامته.

ويستهل رئيس مجلس الوزراء الأردني زيارته إلى البلاد، صباح الخميس، باجتماع مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع وزاري موسّع ثم لقاء صحافي مشترك. كما يزور رئيس الجمهورية ميشال عون ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر بيروت بعد الظهر.