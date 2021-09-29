المحامي طارق شندب: أدعو إلى معاقبة القاضيان نبيل وهبة وسمرندا نصار

أصدر المحامي طارق شندب بياناً تلقى بيروت أوبزفر نسخة منه، تناول فيه التجاوزات القضائية والقانونية لبعض القضاة في الشمال مطالباً بمحاسبتهم، وهذا نصه:

لم أتفاجأ بما أقدمت عليه قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصار التي دأبت على مخالفة القانون بصورة مستمرة بحق كل من يخالف توجهاتها السياسية، ولكن ما يدعونا الى تبرير تصرفاتها غير القانونية هو غياب المحاسبة وغياب التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى عن القيام بدورهم بمعاقبة المخالفين والفاسدين، وطرد من يسيء الى سمعة القضاء من القضاة الذين يعتبرون عبئاً على العدالة وخنجراً مسموماً في درب القضاة الشرفاء. ولعلّ ضغط المخالفات القضائية هو ما يؤخر عمل التفتيش القضائي. ولا ننسى هنا ان قرارات مهمة صدرت عن مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي بحق قضاة سيئين باعوا ضميرهم واخلاقهم للشيطان فأصبحوا في خبر كان وتم طردهم من القضاء او أجبروا على الاستقالة. واننا اذ نعول على التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى لمحاسبة القاضية سمرندا نصار على تجاوزاتها المستمرة ومخالفاتها الفاضحة للقانون والدستور بصورة شبه يومية مستقوية بالفوضى التي تشهدها العدلية والبلاد.









لا يمكننا الا ان نذكر كذلك احد ابرز وجوه مخالفي القانون في عدلية طرابلس المدعي العام نبيل وهبة الذي يحضر الى مكتبه مرة واحدة في الاسبوع وفي أكثر الاحيان مرة كل شهر غير مبال بمعاناة المحامين والمراجعين واصحاب الحقوق والذي تشارك مع القاضية سمرندا نصار بمخالفة القانون وخلق الجريمة الوهمية بحقي في محاولة منه لاخفاء تقصيره ومخالفاته للقانون وتخبئة ملفات منذ سنوات خدمة لمرجع سياسي او امني. وكان آخر مخالفات المدعي العام نبيل وهبة هو الادعاء على المحامي طارق شندب بجرم القدح والذم واصدار بحقه مذكرة بلاغ بحث وتحرٍ بصورة مخالفة للقانون مستعيناً بالقاضية ديما ديب التي تعمل كمساعدة له وتحت امرته مخالفاً المادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على ان المحامي لا يسأل ولا يترتب عليه اي مسؤولية في دعوى الذم والقدح اثناء ممارسسته لعمله و كذلك خالف المدعي العام وهبة الماة 75 من نفس القانون التي تمنع التوقيف الاحتياطي للمحامي في دعاوى القدح والذم.

تشارك المدعي العام نبيل وهبة مع قاضية التحقيق سمرندا نصار في خلق جريمة وهمية بحق المحامي شندب واصدرت القاضية نصار بصورة غير قانونية مذكرة توقيف غيابية للمرة الثانية خلال يومين مخالفة قانون اصول المحاكمات الجزائية بدون ان تقوم بابلاغ المحامي شندب اي موعد جلسة ليتسنى له الحضور او تقديم دفوع اوغيره من الاجراءات التي حفظها القانون له بل عمدت بشكل سريع على طلب الملف بتنسيق مباشر مع المدعي العام وقامت بمخالفة القانون وهي تعرف ان هنالك دعاوى سابقة بينها وبين المحامي طارق شندب بحيث لا يحق لها النظر بأي دعوى تخص المحامي شندب وكذلك فعل القاضي نبيل وهبي فاستعان بالقاضية ديما ديب لاخفاء ظهور اسمه عن ملف الادعاء، علماً ان المدعي العام نبيل وهبة طلب شخصياً من شعبة المعلومات فتح التحقيق بمحادثة خاصة بينه وبين المحامي طارق شندب تتعلق بالمراجعة بملفات نائمة في ادراج المدعي العام نبيل وهبة منذ سنوات تخص المحامي شندب وبمخالفات يرتكبها بعض قضاة النيابة العامة التي يرأسها وهبة الذي تناسى ان المحادثات الشخصية والرسائل المتبادلة لا يمكن الادعاء بها بالقدح والذم لانها خاصة وسرية وكانت بناء لطلب وهبة الذي كان يخطط لخلق تلك الجريمة الوهمية.

لقد خالفت القاضية نصار والقاضي وهبة القانون مرتين بصورة فاضحة وهم يعتقدان أنهما سيكونان بدون حساب.

انني اطالب مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي بمعاقبة القاضيان المدعى العام الاستئنافي في الشمال نبيل وهبة وقاضية التحقيق سمرندا نصار ووضع حد لتجاوزاتهما القانونية اللذين أعطيا ابشع صورة عن فساد بعض القضاة، كما ادعو الى كف أيديهم عن اي ملف خاص بي او أي ملف قضائي لان العدالة ستضيع عندهم.

انني احتفظ لنفسي باللجوء الى كافة الطرق القانونية لمحاسبة اولئك المخالفين من القضاة واعدهم انهم لن يفلتوا من العقاب.