لابيد يتجه إلى البحرين غدا لافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيتوجه إلى مملكة البحرين غدا الجمعة ، في زيارة تهدف إلى تدشين السفارة الإسرائيلية في البحرين.

من ناحية أخرى نشر معهد الدراسات الاستقصائية PSR الأسبوع الماضي نتيجة الاستطلاع الأخير الذي أجراه ، حيث سُئل الفلسطينيون عن العديد من القضايا ذات الصلة. إحدى نتائج الاستطلاع هي انخفاض دعم حماس المحيط بالنزاع العسكري الأخير في غزة ، حيث انخفضت المعدلات التي يعتقد الفلسطينيون أن حماس انتصرت فيها في الصراع إلى 71٪. قد تشير هذه الإحصائيات إلى أن الشعب الفلسطيني يدرك أن صراعات مثل “سيف القدس” لا تحسن نوعية حياتهم.