وهّاب: من دون العودة إلى سوريا لن يكون هناك وجود للعرب في المعادلة

إستقبل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في دارته في الجاهلية شيخا عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا “يوسف جربوع” و “حمود الحناوي”، بعد اللقاء قال وهاب:

“إستقبلنا اليوم صاحبيّ السماحة شيخيّ عقل الطائفة الدرزية في سوريا بالطبع كانت هناك أمور خاصّة وعامة واليوم السويداء في منطقة حسّاسة من سوريا السويداء خيارها واضح وهذا ما أبلغنا به أصحاب السماحة وهذا رأي زعماء السويداء وكل مشايخ العقل في السويداء وأن السويداء بإستمرار خيارها هو سوريا خيارها العروبة والجيش السوري والرئيس بشار الأسد والدولة السورية ولن يكون لها أي خيار آخر خارج الدولة السورية أما الخيارات الأخرى التي يتحدث عنها البعض من الخارج ومن الداخل فهي خيارات لا علاقة لها لا بالسويداء ولا بأهل السويداء وهذا موضوع محسوم بالنّسبة لمشايخنا وبالنّسبة لأهلنا في السويداء واليوم طبعا المنطقة الجنوبية هي على أبواب مرحلة جديدة، أبواب مرحلة جديدة من عودة الدولة من تعزيز دور الدولة لا شك بأن الخطوات التي قامت بها الدولة في المنطقة الجنوبية ستعيد المنطقة الجنوبية إلى كنف الدولة إلى كنف الجيش إلى كنف الشرعية وبالاضافة إلى أننا ننظر بإيجابية كبيرة لفتح الحدود بين سوريا والأردن وهذا طبعا تقدم في قرار الدولة الأردنية وما نتمناه أن يبادر كل العرب إلى ما بادرت به الأردن وبادرت إليه قبلها دول عربية أخرى كالإمارات العربية كمصر نحن نتمنى أن يبادر كل العرب بهذا الإتجاه لأنه دون العودة إلى سوريا لن يكون هناك وجود للعرب في المعادلة فليتنبه الجميع هذه المنطقة تشهد الآن فراغات ربما في المساحة مساحة وجود بعض القوى الدولية وهذه المساحة لا يمكن أن يعبئها أو يملئها الا طرف عربي قوي ولا وجود لطرف عربي قوي دون وجود سوريا، سوريا هي قلب العروبة، هي قلب أي مشروع لإستعادة الدور العربي”.