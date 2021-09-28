اكيم: مكافحة فساد في حكومة على رأسها نجيب ميقاتي كذبة… و”خلي رئيس الجمهورية يبطّل يخوض معارك يعطيه العافية”

وصف رئيس ​حركة الشعب​ ​​نجاح واكيم المسؤولين اللبنانيين بالمجرمين، معتبرا ان ما فعلوه على مدى سنوات ليس إلاّ سياسة مقصودة وممنهجة لتدمير قطاعات الانتاج والاقتصاد اللبناني.

وقال في حديث لقناة الجديد: “انا سبّلن وهنّي نهبوا البلد.. شو طلع منّي؟”









واعتبر واكيم أن مكافحة فساد في حكومة على رأسها نجيب ميقاتي كذبة… و”خلي رئيس الجمهورية يبطّل يخوض معارك يعطيه العافية”

وأكد أن ما حصل في مرفأ بيروت تمّ بقرار أميركي… ووفق أيّ معيار يستدعي القاضي بيطار ويتهم؟

وردا على سؤال ما إذا كان سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة، قال: “حبيبي انا صار عمري 75 ساعة.. في جيل جديد عندو الوعي والكفاءة”، مؤكدا انه لن يترشح للانتخابات المقبلة.