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بو حبيب يُطلق تعميما حول تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية

September 28, 2021

أصدر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب تعميما الى جميع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج حدد فيه موعد تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية 2022 وذلك ابتداء من الاول من شهر تشرين الاول المقبل ولغاية العشرين من تشرين الثاني ٢٠٢١.

من خلال اعتماد التسجيل الالكتروني عبر الدخول الى الموقع المخصص للتسجيل https://diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول الى موقع الوزارة الرسمي www.mfa.gov.lb أو الحضور شخصياً الى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للأصول شرط ان يُبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو اخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني وبطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل، أو رخصة قيادة أجنبية.




وطلب الوزير بو حبيب من كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية المعنية تكثيف الجهود لحث المغتربين على التسجيل.

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