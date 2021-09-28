نجوى_كرم تشيد برجل الأعمال الأردني “طلال أبو غزالة” وتدعوه لزيارة #لبنان!

أشادت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، برجل الأعمال الأردني، الدكتور طلال أبو غزالة، واصفة إياه بـ “دماغ عبقري”.

وأعربت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن فخرها بزيارتها له في مكتبه بالأردن، معتبرةً أنه “نابغة ومبدع”، كما دعته لزيارة بلدها لبنان، كونه في أمسّ الحاجة لأمثاله وسط هذه الظروف السيّئة التي يمرّ بها.









حيث كتبت: “كان لي الشرف بزيارة النابغة والمبدع الدكتور “طلال أبو غزالة” في مكتبه في الأردن.. نحن نفتخر بوجود دماغ عبقري في عالمنا العربي المُفعم بحبّ العروبة والتطوّر، متمنّيين زيارته لـ #لبنان الذي يحتاج إلى أمثاله في هذه المحنة”، وأضافت: “شكرا لهذا الإستقبال الرائع”.