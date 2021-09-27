الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها بطريقة خاصة.. نشرت فيديو لطفولتهما على وقع أغنية لنانسي عجرم

احتفلت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين إيمان وسلمى بفيديو يحمل مشاهد من طفولتيهما على وقع أنغام أغنية نانسي عجرم الشهيرة “يا بنات”.

عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نشرت الملكة رانيا الفيديو الخاص مع تعليق كتبت عليه “كل عام وأحن بنتين بألف خير، الله يحميلي إياكم”.









يذكر أن الأميرة إيمان والأميرة سلمى تحتفلان بأعيادهما بفارق يوم واحد، حيث وُلدت الأميرة إيمان في 27 سبتمبر/أيلول 1996، فيما وُلدت شقيقتها الصغرى الأميرة سلمى 26 سبتمبر/أيلول 2000.

كما حرص سمو الأمير الحسين، ولي عهد الأردن والشقيق للأميرتين إيمان وسلمى على تهنئة شقيقتيه في هذه المناسبة المميزة، وكتب “سلمى وإيمان.. أتمنى لكما الفرح والسرور في حياتكما.. كل عام وأنتما بألف خير”.

تكمل الأميرة إيمان في الوقت الحالي دراستها في جامعة جورج تاون في مدينة واشنطن، وهي نفس الجامعة التي أكمل فيها شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني دراسته الأكاديمية.

أما الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني فتعتبر أول امرأة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابث من أكاديمية ساندهيرست العسكرية.