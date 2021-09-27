ذهب لافتتاح معرض للمواد الغذائية فرشقه أحد الحضور بالبيض!.. فيديو لاعتداء تعرَّض له ماكرون

ألقت قوات الأمن الفرنسية، الإثنين 27 سبتمبر/أيلول 2021، القبض على شخص رشق إيمانويل ماكرون ببيضة، احتجاجاً على سياساته، في حادثة لم تعد الأولى في تاريخ الرئيس الفرنسي السياسية.

مقطع مصور، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، أظهر شاباً يرشق ماكرون ببيضة أثناء حضوره معرض دولي للمواد الغذائية والأطعمة بمدينة ليون الفرنسية.









وفقا لمجلة “ليون ماغ” المحلية، هتف الشاب وهو يرشق ماكرون بالبيضة، قائلاً: “تحيا الثورة”.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي لموقف مشابه عند اختلاطه بالحشود من مواطني بلاده.

فففي يونيو/حزيران الماضي، تلقى ماكرون صفعة من أحد المواطنين، خلال زيارته إلى منطقة دروم جنوب شرقي البلاد.

وبعد يومين من واقعة الصفع، أصدرت محكمة مدينة “فالنس” حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر مشددة مع النفاذ و14 شهراً مع وقف التنفيذ، على المتهم بصفع الرئيس إيمانويل ماكرون.