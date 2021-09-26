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بوتين يختتم العزل الذاتي برحلة لصيد السمك في سيبيريا

September 26, 2021

قال الكرملين الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى عدة أيام في عطلة في سيبيريا مارس فيها التجول في الطبيعة وصيد السمك وذلك في أعقاب فترة قصيرة من العزل الذاتي كإجراء وقائي من كوفيد-19.

وكان بوتين قد قال في منتصف سبتمبر أيلول الجاري إنه سيقضي بضعة أيام في عزل ذاتي بعد إصابة عشرات من المحيطين به بكوفيد-19. واضطر لإلغاء رحلة إلى طاجيكستان لحضور قمة أمنية.




ونشر الكرملين 20 صورة لبوتين وهو يقف في نهر يصطاد سمكة ويسير في مروج خضراء ويتحدث مع وزير الدفاع سيرجي شويجو الذي يرافقه عادة في عطلاته.

وسبق تطعيم بوتين (68 عاما) بلقاح “سبوتنيك في” الروسي. وقال الكرملين إنه في حالة صحية طيبة.

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