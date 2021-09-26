ترامب يكشف السبب الوحيد الذي سيمنعه من الترشح للرئاسة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن السبب الوحيد، الذين يمكن أن يحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وفي تصريحات، لقناة Real America’s Voice مساء الجمعة، رد ترامب على سؤال حول ما الذي قد يمنعه من الترشح مرة أخرى إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، قائلا: “مكالمة سيئة من طبيب أو شيء من هذا القبيل، قد يمنعني عن ذلك”.









وأضاف: “هذه الأشياء تحدث.. لكنني أشعر بأنني في حالة جيدة”.

وكان ترامب الذي يبلغ 75 عاما أكبر شخصية تتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2017، قبل الرئيس الحالي جو بايدن الذي تولى الرئاسة مطلع هذا العام.