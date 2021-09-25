من بينهم 9 نساء.. الإمارات تعلن تشكيل مجلس وزراء جديد

أعلنت الإمارات، السبت، عن تشكيل حكومة جديدة قبل شهرين من احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين على تأسيسها، على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن” الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين”، مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.









وأشار محمد بن راشد أن الحكومة الجديدة “ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها … لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية”، موضحا أن “دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر لعامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات”.

وتضم الحكومة الجديدة 33 وزيرا، بمن فيهم رئيس الوزراء، منهم 9 نساء.

وأضاف محمد بن راشد: “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها، المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها”.

ولم يطرأ على الحكومة الجديدة تغييرات كثيرة، حيث ظلت الوزرات السيادية دون تغيير، لكن أبرز التعديلات هو تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية وهو منصب كان يشتغله الراحل الشيخ مكتوم بن راشد.

كما تشمل التغييرات تعيين عبدالله النعيمي وزيرا للعدل وعبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين بدلا من سلطان البادي وناصر الهاملي على التوالي، بالإضافة إلى تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي لهذه الحقيبة، علاوة على تعيين عبدالله الكتبي وزيرا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.