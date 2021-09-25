نجوى كرم “ترند” بوسمين بعد حفلها في جرش.. وهكذا علقت

دخلت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم الترند في الأردن على موقع التواصل الإجتماعي بوسمين الأول بعنوان “نجوى كرم” والثاني “​نجوى كرم في جرش​”، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور من مهرجان جرش.

وجاء ذلك بعدما أشعلت ​نجوى​ مسرح جرش يوم الأربعاء، حيث أطلت على الجمهور في ​الأردن​ بإطلالة ملكية، ثم غنّت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة منها “ساحر قلوب”، “لشحد حبك” و”بغرامك مسلوبة”.









وتحدثت نجوى عن الأمر مع متابعة، أعلمتها عنه في حسابها الخاص قائلة: “الملقى اللي عملتي بعبر عن محبتك اللي بعتيا مش اللي بتتملكيا، بشكرك عني وعن كل الفانز بالعالم”.