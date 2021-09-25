نجوى كرم “ترند” بوسمين بعد حفلها في جرش.. وهكذا علقت

دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الترند في الأردن على موقع التواصل الإجتماعي بوسمين الأول بعنوان “نجوى كرم” والثاني “نجوى كرم في جرش”، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور من مهرجان جرش.
وجاء ذلك بعدما أشعلت نجوى مسرح جرش يوم الأربعاء، حيث أطلت على الجمهور في الأردن بإطلالة ملكية، ثم غنّت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة منها “ساحر قلوب”، “لشحد حبك” و”بغرامك مسلوبة”.
وتحدثت نجوى عن الأمر مع متابعة، أعلمتها عنه في حسابها الخاص قائلة: “الملقى اللي عملتي بعبر عن محبتك اللي بعتيا مش اللي بتتملكيا، بشكرك عني وعن كل الفانز بالعالم”.
L mal2a lli 3melti bi 3abbir 3an m7abbtik lli bta3tiya mech lli btetmallakiya!
Bechekrik 3anni w 3an kellllll l fans bel 3aalam ❤️ https://t.co/hA2zNfSwSy
— Najwa Karam (@najwakaram) September 24, 2021