التايمز: كثيرون سيفتقدون ميركل بعد رحيلها عن المستشارية

علقت صحيفة “تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت على قرب نهاية حقبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

واستهلت الصحيفة تعليقها قائلة إن “أفضل ما يمكن قوله عن أسلوب ميركل في الحكم هو أنها ساعدت في قيادة أوروبا عبر سلسلة من الأزمات، ولا سيما من خلال إسهامها على نحو أساسي في إعداد سلسلة من حزم الإنقاذ خلال القمم الليلية (للاتحاد الأوروبي)”.









وأضافت الصحيفة أن ميركل “رغم كل نقاط ضعفها، ستترك مهام منصبها بعد 16 عاما وهي تتمتع بمعدل قبول يحسدها عليه أي رئيس حكومة في العالم، وسيفتقد الكثيرون براغماتيتها العقلانية، العنيدة، وخاصة لدى اندلاع أقرب أزمة”.

ورأت الصحيفة أن “أكبر إرث ستتركه ميركل هو أنها قادت صعود ألمانيا بعد إعادة توحيد شطريها لتتحول إلى سيادة بلا منازع في أوروبا”، لكن الصحيفة نوهت في الوقت نفسه إلى أن “شركاء ألمانيا في أنحاء العالم كانوا يتمنون قيادة ألمانية أقوى (للعالم)”.

واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة: “للأسف ليست هناك مؤشرات على أن خليفتها سيفعل ذلك”.

وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع أجري في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان أعربوا عن اعتقادهم بأنهم لن يفتقدوا ميركل كمستشارة. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد “سيفي” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة “أوغسبورغر ألغماينه” الألمانية، أجاب 52% من الألمان على سؤال: “هل ستفتقد أنغيلا ميركل بعد انتهاء فترة ولايتها كمستشارة؟” بـ”لا، مطلقا” أو “لا على الأحرى”.

وفي المقابل، ذكر 38% من الألمان أنهم يتوقعون أن يفتقدوا ميركل كمستشارة. ولم يحدد 10% موقفهم.