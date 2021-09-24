فيديو صادم لتعذيب طفل في العراق يشعل جدل إقرار قانون العنف الأسري في البلاد

أشعل فيديو لطفل عراقي وهو يتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده، وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق وعدد من الدول العربية.

#انقذوا_الطفل_محمد

وتداول ناشطون فيديو يظهر به الطفل وهو مقيد بسلاسل وقد غطت الدماء وجهه.







وتصدر وسم #أنقذوا_الطفل_محمد قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة تويتر في العراق، كما ظهر الوسم في قائمة الترند في بعض الدول العربية.