بالفيديو… ماجدة الرومي بعد تجاوزها حالة الإغماء: حبُكم طاقتي ومعكم يحلو مشواري

بعد الضجة التي أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض الفنانة القديرة ماجدة الرومي لإغماء على خشبة المسرح في حفل افتتاح مهرجان جرش في الأردن، وطمأن شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي أن ماجدة هي بصحة جيدة ولا داعي للقلق عليها.

ولفت الرومي إلى أن “ما حصل مع شقيقته ماجدة هو بسبب بقائها من دون أكل طوال النهار ومنذ أن استيقظت قامت برياضتها الصباحة وبتمارين الفوكاليز وبروفة الحفلة”، كاشفاً “أنها اعتادت في اليوم الذي تحيي فيه حفلاً أن تبقى بلا أكل طوال النهار”.

وأوضح عبر إذاعة “صوت كل لبنان” أن “ماجدة وبعد صعودها إلى المسرح انخفض ضغطها وشعرت بدوار وغابت عن جمهورها حوالي 10 دقائق إلى أن استعادت نشاطها واستكملت الحفل على المسرح”.

وأكد “أن الاتصالات انهالت عليهم طوال الليل للاطمئنان إلى صحتها، وأنهم لا يزالوا في الأردن”.

ولاحقاً، نشرت السيدة ماجدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تجلس على خشبة المسرح وأرفقتها بتعليق:” وهكذا عُدتُ إليكم…لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم.

حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي .معكم يحلو مشواري.

المتابعون من جهتهم تفاعلوا للغاية مع نجمتهم المحبوبة، وأمطروها بأجمل عبارات المحبة والودّ، متمنين لها دوام الصحة والنجاح والتألق، وتمنى لها زميلها الفنان نقولا الاسطا دوام الصحة وخاطبها قائلاً: “وجه لبنان المُشرق سلامة قلبك”.

وكتب أحد المتابعين: “سلامة قلبك ست الكل هيدا قلبك مع ست الدني بيروت لأنك حاملة همّ بلدك انتي وعمبتغني الله يحميكي”، وتمنت أخرى دوام الصحة والخير للسيدة ماجدة حيث كتبت: “ألف سلامة عليكى يا ست ماجدة يا ملكة الفن والصوت الهادئ الجميل ودمت بالصحة والخير والسعادة”.