بو عاصي: هناك حملة لكسر القوات وانا مهدد..

اكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي خلال برنامج “هنا بيروت” مع جوزيفين ديب ان “القوات اللبنانية هي الحزب المعارض الوحيد الموجود في مجلس النواب وهذا الحزب يتعرض لهجوم كاسح لكسره” مضيفا “القوات لن تستسلم لمحاولات القضاء على اخر صوت حر في البلاد و “خيطوا بغير هالمسلة”. كلام بو عاصي جاء تعقيبا على اتهام ابراهيم الصقر بموضوع نيترات الامونيوم المضبوطة في البقاع. وقال في هذا الموضوع “لو ثبت ان ملف النيترات يتعلق بابراهيم الصقر فليأخذ القضاء مجراه في محاسبته” معتبرا ان “الأخوين صقر لا يتمتعان بأي حماية سياسية”.

اما عن موضوع المازوت الايراني فعتبر بو عاصي ان “المازوت الايراني كسر واذلال لهيبة الدولة وخرق واضح للسيادة اللبنانية” موضحا انه “ما طلبنا ولا رح نطلب” مازوت ايراني في بشرّي.









اما عن الاوضاع الداخلية في البلاد فقال النائب بو عاصي انه “هناك كذبة في البلاد يقوم بها مجموعة من “الدجالين” وهي الحصار ولبنان مفلس نتيجة السرقات الحاصلة والدعم الخاطئ للسلع غير الموجودة”. واعتبر بو عاصي ان الحكومة يمكن ان تفشل لان لا يمكن ببعض الجهات التي حافظت على نفسم مواقعها وخاصة في موضوع الكهرباء وتجربة التيار الوطني الحر في الوزارة.

وتطرق الحديث ايضا الى موضوع الإنتخابات النيابية حيث اكد بو عاصي ان “القوات اللبنانية مع اجراء الإنتخابات النيابية” مشيرا الى ان “لا حلفاء للقوات البنانية في الوقت الحالي”. واعتبر بو عاصي ان “سمير جعجع مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية”. ولفت الى ان تجربة الرئيس ميشال عون افشل تجربة رئاسية في لبنان ويمكن في العالم وفشل ميشال عون يتحمله ميشال عون شخصيا وليس مبدأ الرئيس القوي”.

وفي موضوع اخر, تطرق بو عاصي الى موضوع التهديد الذي تلقاه القاضي طارق البيطار من الحاج وفيق صفا وقال “حدث تهديد القاضي بيطار “حدث جلل” ويجب التعاطي معه بكل جدية والامر يحتاج الى صحوة وطنية كبيرة دفاعا عن القاضي”.

هذا ولفت بو عاصي الى انه “مهدد امنياً من الحزب لسبب بسيط ان الحزب قادر على مراقبتي ومعرفة كل تفاصيل حياتي، كما انه قادر على تنفيذ اي عملية”.

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