استطلاع: 51% من الفرنسيين لا يؤمنون بالله

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد Ifop الفرنسي لصالح جمعية صحافيي الأخبار حول الأديان (Ajir) نُشر اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الفرنسيين المستطلعة آراؤهم لا يؤمنون بالله، وأنه كان لوباء كوفيد- 19 تأثير ضئيل على الممارسة الدينية.

فرداً على السؤال: “هل تؤمن بالله بشكل شخصي؟”، أجاب 51% من المستطلعين بـ“لا”. مع العلم أنه في عام 1947، كان عدد الفرنسيين الذين “يؤمنون بالله” 66%، وفقاً لاستطلاع معهد Ifop في ذلك الوقت.









وفي التفاصيل، فإن أكثر المؤمنين هم من بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر (58%) ثم بين 18-34 عامًا (48%).

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 68% من الفرنسيين الذين استطلعت آراؤهم أن الأديان “يمكن أن تساعد في نقل نقاط مرجعية وقيم إيجابية للشباب: احترام الآخرين، والتسامح، والكرم، والمسؤولية”. وكان النسبة 77% في عام 2009.

وبالنسبة لـ54% منهم فإن “جميع الأديان هي نفسها” (62% في عام 2007). فيما رأى 47% أنه “يمكن للأديان أن تقدم مساهمة إيجابية في الناشاقات المجتمعية الرئيسية: أخلاقيات علم الأحياء، أخلاقيات الاقتصاد، والأسرة” (مقابل 51% في عام 2009).