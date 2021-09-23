تيم حسن في “الهيبة -جبل” يكسر القاعدة

مع اقتراب عرض مسلسله “الهيبة –جبل ” بجزئه الخامس والأخير ، شدّ النجم السوري تيم حسن حماسة الجمهور على المسلسل من خلال نشر صورة له من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام مشيرا إلى أن نجاحه لم يكن يتحقق لولا دعم ومحبة الجمهور، وكتب: “بالعادة رمضان موسم المسلسلات، وبفضلكن الهيبة غيّر هالقاعدة… شكراً يا أحلى ناس، انتظرونا قريباً مع الجزء الخامس والأخير”.

وتفاعل الجمهور للغاية مع نجمهم، معربين عن محبتهم له ومثنين على أدائه ونجاحه. ومما جاء في تعليقات المتابعين “منتظرينك على نار أحر من الجمر” ،”بالنجاح والتوفيق انشالله ” الله يوفقك يارب ويعطيك العافية ع كل المجهود والتعب الى جالس تشتغله لتطلع لنا بأجمل أداء.. شكراً لك على كل شي يا حبيب القلب”، “نجمنا الغالي بنحبك قد الدنيا ” ،” حلو الاختلاف …شكراً لإبداعك لولاك ما كانت للهيبة هيبة في انتظاركم وبالتوفيق”.









هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الهيبة -جبل” في جزئه الخامس يتخطى التوقعات، والآكشن الجسدي فيه هو على درجة أعلى وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان ومن تأليف فؤاد حميرة وإخراج سامر البرقاوي وهو من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، منى واصف، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني ختام اللحام، محمد عقيل، ناظم عيسى، مو لطوف وسواهم.