بالفيديو… ماجدة الرومي ترفض الاستسلام للوعكة الصحية في جرش وتكمل

نقل مقطع فيديو مصور، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، تعرُّض الفنانة والمطربة اللبنانية ماجدة الرومي لحالة إغماء، وفقدان التوازن، بسبب هبوط ضغطها، وذلك أثناء حفلها في مهرجان جرش بالأردن.

إذ إن الفنانة اللبنانية وأثناء تأديتها أغنية “أحبك جداً”، كادت تقع على الأرض لولا انتباه أحد الموسيقيين في فرقتها، حيث قام بالجري نحوها وإسنادها ثم حملها إلى خارج المسرح.









لكن الرومي استطاعت استعادة وعيها وإكمال الحفل، بعد حصولها على قسط من الراحة، وذلك لمدة 10 دقائق.

يُذكر أن الفنانة ماجدة الرومي قد عبَّرت عن اشتياقها إلى مهرجان جرش الذي تحيي حفله الرئيسي الأول على مسرح المدرج الجنوبي مساء 22 سبتمبر/أيلول 2021.

حيث نشرت الرومي صورة على حسابها الرسمي الإلكتروني خلال تحضيراتها مع فرقتها للمهرجان وعلّقت: “إلى جرش”، وأردفت الرومي التي تعود للمهرجان بعد 22 عاماً: “اشتقنا إلى عمّان وأهل عمّان”.