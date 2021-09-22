القناعي بعد لقائه ميقاتي: أهلاً وسهلاً بدولة الرئيس في الكويت وسيكون بين أهله وفي بلده

بيروت أوبزرفر – الكويت

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهود هذه الحكومة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.









سئل: هل يمكن اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت الى لبنان؟

أجاب: الكويت لم تدخر وسعاً، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه.

سئل: هل سيزور الرئيس ميقاتي الكويت قريباً؟

أجاب: أهلاً وسهلاً به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده.