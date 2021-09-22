بلومبيرغ: معدلات التضخم في لبنان تجاوزت زيمبابوي وفنزويلا!!

قال تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» إن معدل التضخم السنوي في لبنان ارتفع إلى أعلى معدل في جميع البلدان التي تتابعها الشبكة، متجاوزاً زيمبابوي وفنزويلا، بالتزامن مع تفاقم الانهيار المالي.

وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 137.8 في المئة عن شهر آب من العام السابق، مقارنةً بـ 123.4 في المئة في تموز، وذلك وفق ما نقلت الشبكة عن «إدارة الإحصاء المركزية اللبنانية». وأضافت إن «أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 10.25 في المئة عن الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.82 في المئة».









وفي هذا السياق، أشارت إلى أن «العملة فقدت ما يقرب من 90 في المئة من قيمتها وأغرقت ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر».

وذكرت الشبكة أنه «بعد ما يقرب من 13 شهراً من العجز، شكّل الملياردير ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي حكومة جديدة تسعى إلى استئناف محادثات الإنقاذ المتوقفة مع صندوق النقد الدولي والدائنين لإعادة هيكلة الديون»، مشيرة إلى «تخلّف لبنان عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار العام الماضي».