ايمن الحريري ينفي ما ورد عنه في احدى الصحف: شرفني عندما سماني “شقيق سعد الحريري”

اصدر ايمن الحريري شقيق الرئيس سعد الحريري بياناً جاء فيه: “عطفاً على المقال المنشور في إحدى الصحف اللبنانية يوم الثلاثاء بتاريخ 21 أيلول 2021.

أود أن أوضح، أن كل ما ورد في المقال المذكور عار عن الصحة، ومجرد اكاذيب هزيلة استندت الى واقعة وحيدة ترتبط بمنزلي، وكل ما في الامر انني حولته الى فرصة استثمارية واعدة في الرياض وأتطلع لمستقبل هذا الإستثمار بكل حماس وثقة سائلاً الله التوفيق والنجاح.









انطلاقا من ذلك اطالب جمیع وسائل الاعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبة التي بثت ھذا الخبر الملفق، بنشر ھذا البیان التوضیحي تحت طائلة المسؤولیة القانونیة.

والاهم من كل ذلك هو ان المقال الذي امتلأ بالاضاليل، شرفني عندما سماني “شقيق سعد الحريري”.