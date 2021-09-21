طارق البيطار بمواجهة وفيق صفا.. حرب النظام و”الأقوياء”

تتحدث لارا الهاشم، معدة التقرير، عن “اجتماع حامٍ” بين صفا، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، بينما يقول زميلها ادمون ساسين في تغريدة إن صفا هدّد المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، فردّ البيطار بالقول: “بيمون.. كيف ما كانت التطييرة منو”، في إشارة الى صفا.
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لا يرد البيطار بالمباشر. يخوض حربه عبر الإعلام، مستخدماً مصادر اعلامية للرد على القوى السياسية التي تنتقده، فيما يستخدم الآليات القانونية للرد عليها أيضاً، بالإصرار على الاستدعاءات وتكرارها. وعليه، لا تبدو المعلومات الواردة في تقرير “أل بي سي” أو تغريدة ساسين، إلا من الجسم القضائي، ولا استبعاد لفرضية أن يكون البيطار من ضمن المصادر التي سربت المضمون، علماً أن المرجع القانوني للبيطار، أي النيابة العامة التمييزية، طالبه بإعداد تقرير بما حدث.
هي حرب بين البيطار و”حزب الله”، إذن، تخوض “أل بي سي” بشكل أساسي هذه الحرب بالوكالة عن البيطار. أما الحزب، فيخوضها بالمباشر. حرب البيطار تهدف الى تجنب مصير سلفه المستقيل القاضي فادي صوان، عبر مواجهة يستخدم فيها الرأي العام والمصادر الإعلامية لحماية نفسه من الاستقالة في الوقت الراهن، وتحويل الاستقالة أو الإقالة في مرحلة لاحقة الى قضية رأي عام، إذا وقعت.
يدرك البيطار حقل الالغام الذي يتنقل فيه، بدءاً من استدعاء خصومه المحميين بطوائفهم وقوى سياسية ينتمون اليها، ولا تنتهي بداعميه الذين لا يستطيع استدعاء مشتبه فيهم بالمسؤولية أيضاً، في اشارة الى وزراء العدل الذين نفذوا المهمة الإدارية نفسها التي نفذها وزير المال على سبيل المثال، حسبما قال النائب عن “حزب الله” امين شري في تصريح إذاعي، الشهر الماضي.
رمى ادمون ساسين قنبلة في “تويتر”، فسعّرت المواجهة. تتحرك “النيابة العامة التمييزية” لاحتوائها. وفي ظل التوازنات السياسية والطائفية، تزداد معركة البيطار تعقيداً: ففي “تويتر”، نشاط بموازين قوى متماثلة. كل طرف لدى جمهوره. أما في الأروقة السياسية، فليس للبيطار ما يحميه من أن يكون ضحية التوازنات.
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