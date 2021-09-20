اسبانيا متوترة بسبب العلاقات الإسرائيلية المغربية

خاص – بيروت أوبزرفر

أفادت جريدة لاراثون الإسبانية المقربة من الدوائر العسكرية في مدريد، بوجود مخطط تعاون عسكري بين المغرب وإسرائيل يتعلق بالصناعةالعسكرية وعلى رأسها طائرات بدون طيار. ومنذ إستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل بموجب ما تسمى “اتفاقيات إبراهيم” تحت إشرافالولايات المتحدة، توجد مشاريع بين الجانبين تهم قطاعات مثل السياحة والزراعة وكذلك الأمن الخاص بالإنترنت والصناعة العسكرية.









وتؤكد جريدة لاراثون في عددها نهاية الأسبوع وجود اتفاق بين الجانبين سيقوم بموجبه الكيان الإسرائيلي بمساعدة المغرب على إنتاجطائرات بدون طيار ومنها تلك الطائرات الصغيرة التي يطلق عليها “الانتحارية” التي تتوجه إلى ضرب الهدف وتنفجر. وهذه التقنية مأخوذةمن الممارسات الحربية التي قام بها طيارون يابانيون ضد السفن الحربية الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، ويطلق عليهم “كاميكاز“،وكانوا قد ألحقوا بالبحرية الأمريكية خسائر فادحة. ويبدي المغرب اهتماما خاصا بالطائرات بدون طيار، وقد اقتنى طائرات من الصينومؤخرا من تركيا ويعتقد أنه يتوفر على طائرات من الكيان الإسرائيلي، في حين مازال يتحفظ الكونغرس الأمريكي على صفقة تضم 4 طائرات بدون طيار.

من ناحية أخرى وفي موضوع أخر صرح رئيس لجنة إعمار قطر السفير محمد العمادي ، أن توزيع أموال المنحة القطرية سيتم في الأيامالتالية ، وفقًا للآلية التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وطالب العمادي جميع الأطراف بالحفاظ على الاستقرار والتهدئة من أجل استعادة الهدوء في غزة ، موضحا أن الأولوية القصوى الآن تتمثلفي تحسين ظروف الحياة اليومية للفلسطينيين ، وسد الفجوة بين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.