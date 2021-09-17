اللواء ابراهيم: جاهز للمثول أمام البيطار ضمن القانون

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه تحت القانون في ملف تفجير مرفأ بيروت، وأنه في حال منح وزير الداخلية الإذن بملاحقته سيمثل في اليوم الثاني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه إذا أحد يرغب بتصفية الحسابات معه فهو جاهز.

ابراهيم أكد أنّ الحكومة باقية وستشرف على الانتخابات ولديها الكثير لتنجزه، وأن لدى الرئيس ميقاتي مشاريع جاهزة لمعالجة كل الملفات وسيطرحها على مجلس الوزراء اعتبارا من الأسبوع المقبل. وجزم اللواء ابراهيم بأنه سيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائيا.









كلام اللواء عباس ابراهيم الذي تضمّن مواقف عالية النبرة وشرحاً تفصيلياً لملفات التحقيق في انفجار المرفأ وملف تشكيل الحكومة والنفط العراقي والمعتقلين في السجون السورية، جاء في مقابلة مع الزميلة رولا حداد ضمن برنامج “استجواب” يُبثّ غدا السبت الساعة التاسعة صباحاً عبر إذاعة لبنان الحر مع الزميلة رولا حداد وتُعرض عبر الـmtv بعد نشرة الأخبار المسائية الساعة الثامنة والنصف مساء.