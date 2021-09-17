تفاعل قضية الأسرى على الساحة الفلسطينية

خاص – بيروت أوبزرفر

في حديث صحفي له قال موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس إن هناك إحساسًا بخيبة الأمل من حركة الجهاد الإسلامي فيفلسطين .









وأشار أبو مرزوق أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى محاولة الحركة إظهار أن مقاتليها فقط هم من يقفون وراء النجاح في هروب ستة منالمعتقلين من سجن جلبوع.

وأشار أبو مرزوق أن الكثير من التصريحات التي يدلي بها قيادات حركة الجهاد تسئ بصورة أو بأخرى لحركة حماس ، الأمر الذي يزيد مندقة هذه النقط.

بدوره قال القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب أنه يشعر بخيبة أمل لافتة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ، اللتين تصرفتابتهور وبطريقة غير مسؤولة ، مما أدى إلى إيذاء عموم الأسرى الفلسطينيين ، خاصة وأن الشعب الفلسطيني الان ونتيجة لعمليات البحثوراء المعتقلين بات يعيش في معتقل كبير لا نهاية له ، بحسب ما نسب إلى الرجوب