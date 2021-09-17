“عقوبات أميركية” جديدة على أفراد لصلتهم بـ”حزب الله”… إليكم التفاصيل!

أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على أفراد وكيانات في لبنان وإيران والكويت والإمارات والصين وتركيا وتايوان بتهمة دعم “حزب الله” اللبناني “و”فيلق القدس” الإيراني.

وذكرت الخزانة الأميركية أن عقوباتها الجديدة تستهدف عناصر في شبكة تعمل من لبنان والكويت على تمويل “حزب الله” وأفراد وشركات تمثل جزءا من شبكة دولية تدعم “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري”.









وتشمل قائمة العقوبات الجديدة التي نشرتها الخزانة على موقعها الرسمي أسماء ثمانية مواطنين إيرانيين اثنان منهم يقيمان في تركيا والصين، ولبنانيين اثنين وكويتيين اثنين ومواطن صيني.

كما تضم القائمة أسماء ثمانية شركات ست منها صينية واثنتان في دبي وتايوان.

وبين المدرجين على القائمة السوداء المواطن اللبناني حسين محمد حدوان الذي وصفته الوزارة بأنه مسؤول بارز في أمانة “حزب الله” يشرف على جمع تبرعات لصالح الحزب من الخارج ويتلقى أوامر من أمينه العام حسن نصرالله مباشرة.

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