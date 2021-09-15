نجوى_كرم “مشتاقة” لـ #مهرجان_جرش والموعد الأسبوع المقبل على المسرح الجنوبي!

أبدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، اشتياقها لمهرجان جرش الذي ستحيي ثاني حفلاته على مسرح المدرج الجنوبي، في الاسبوع المقبل، وذلك مساء الخميس 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت شمس الأغنية الملصق الدعائي للحفل على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: “اشتقنا للأردن وشعبها، موعدنا بـ23 أيلول بمهرجان جرش لنسترجع أحلى ذكريات النجاح والفرح بوجودكن”.









وتعود شمس الاغنية لتطلّ على جرش بعد غياب 5 سنوات، وينتظر الجمهور إطلالتها بشوق كبير، حيث غصّت مواقع التواصل أمس بصور وفيديوهات من عدّة حفلات سابقة لشمس الأغنية في جرش، عبّر من خلالها محبّوها عن سعادتهم وحماسهم لملاقاتها.