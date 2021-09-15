غضب سعودي من واشنطن: تسحبون الصواريخ وترسلون بدلها وزيرا

عبّرت السعودية عن امتعاضها من مواقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر نقل مسؤول خليجي كبير تساؤلات لدى حلفاء واشنطن العرب في الشرق الأوسط عما إذا كان بمقدورهم مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول خليجي، تساؤله عما إذا كان بإمكان الخليج “الاعتماد على مظلة أمنية أميركية على مدى السنوات العشرين المقبلة، بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان”.









وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسيات الدبلوماسية “أفغانستان زلزال.. زلزال مدمر سيبقى معنا لفترة طويلة جدا جدا”.

وأضاف “هل يمكننا بحق الاعتماد على مظلة أمنية أميركية للسنوات العشرين القادمة؟ أعتقد أنها مسألة شائكة للغاية في الوقت الحالي.. شائكة جدا حقا”.

ويأتي تصريح المسؤول الخليجي بعد ثلاثة أيام من مطالبة رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، واشنطن بعدم سحب منظومة الصواريخ الدفاعية “ثاد” القادرة على اكتشاف وتتبع وإسقاط الصواريخ البالستية.

وقال الأمير تركي إن بلاده تفضّل المساعدة الأميركية، إلا أنه ألمح إلى أن الرياض طلبت “دعما آخر” لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الهجمات الإيرانية والحوثية.

ومثلت قرارات إدارة بايدن بتقليص قواتها في منطقة الخليج وسحب منظومة الدفاع من السعودية قطيعة كاملة مع عقيدة جيمي كارتر المتمثلة بالتزام الولايات المتحدة المعتمدة على النفط، استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في الخليج.

وتريد السعودية أن ترى التزاما من قبل واشنطن تجاهها، بما يعني عدم سحب معدات الدفاع الأميركية من أراضيها. في الوقت الذي تقع فيه السعودية ضحية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.

ويخشى حلفاء واشنطن من أن تسمح عودة حركة طالبان إلى السلطة والفراغ الناجم عن انسحاب الغرب الفوضوي من البلاد بموطئ قدم لمتشدّدي تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد عشرين عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقال المسؤول الخليجي إن حلفاء واشنطن الخليجيين العرب يرون في الطريقة التي تأرجحت بها السياسة الخارجية الأميركية “180 درجة” على ما يبدو إشكالية ويخشون من أن يصبح للمتشددين موطئ قدم في أفغانستان.

وأشار إلى أن أي صراع جيوسياسي سينشب بسبب أفغانستان سيكون بين الصين وباكستان من ناحية وروسيا وإيران والهند من ناحية أخرى وأن الولايات المتحدة لن تكون جزءا من هذا الصراع.

وحولت تصريحات المسؤول الخليجي لوكالة رويترز التكهنات في الأيام القريبة الماضية بعد إلغاء زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى السعودية، إلى وقائع بدأت من واشنطن بإعراب البنتاغون عن أمله في أن يحدث لقاء قريب يجمع الوزير أوستن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأثيرت التكهنات بعد إلغاء زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الرياض الأسبوع الماضي إثر جولة خليجية شملت قطر والبحرين والكويت.

وكانت الجولة تتضمّن محطة في السعودية لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ زيارة أوستن إلى السعودية “لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي”، مشيرا إلى أنّ الزيارة تمّ أساسا الترتيب لها على عجل.

وأضاف “كنّا نأمل خصوصا، خلال هذه الزيارة، لقاء وليّ العهد. فهو وزير الدفاع السعودي ونحن لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية”.

وعبّر عن أمله في إعادة جدولة الزيارة، مشدّدا على أنّها “أرجئت ولم تلغَ”.

إلا أن تصريح وزير الدفاع الأميركي عن أسباب إلغاء الزيارة، يحمل إشارة واضحة عن خلافات بين الرياض وواشنطن.

وقال أوستن “دعنا نقُل تأجَّلت”، مُضيفا “ليس لدينا موعد محدد لزيارة متابعة (..) السعوديون لديهم بعض المشاكل المتعلّقة بالجدولة، وكما تعلمون، لا يمكنني التحدّث عما كانت بالضبط”.

إلا أن الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أعرب عن ثقته في أن تأجيل الزيارة مرتبط بقرار الرياض.

وكتب الأمير سطام المعروف بنشر تغريدات على تويتر تحتوي على معلومات مستله من مركز القرار، أن السعودية أرجأت زيارة وزير الدفاع الأميركي للمملكة في الوقت نفسه تستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

وكتب “المملكة العربية السعودية الكبيرة لا تقبل إملاءات من أحد وتتعاون وفقا للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.