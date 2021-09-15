“آبل” تكشف رسمياً عن “آيفون 13” والنسخة الجديدة من “الآيباد”.. تعرّف على الأسعار والخصائص الفريدة

كشفت شركة آبل، الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، النقاب عن هاتفها الجديد (آيفون 13) ونسخة جديدة مصغرة من جهازها اللوحي (آيباد)، موسعة بذلك نطاق اتصالها بشبكات الجيل الخامس وعارضة رقائق أسرع وكاميرات أزهى صورة، في الوقت الذي تطمح فيه الشركة لكي تكون أول من تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

كايان درانس، مديرة تسويق في شركة آبل آيفون، قالت بهذه المناسبة: “لا يزال المنافسون يحاولون اللحاق برقائقنا – ليس فقط منذ العام الماضي، ولكن حتى منذ عامين”.









سعر الهاتف وميزاته

سيكون آيفون 13 مزوداً بشريحة جديدة تسمى (إيه 15 بيونيك)، والتي ستعمل على تشغيل ميزات جديدة مثل الرصد التلقائي عندما تكون كاميرا الهاتف موجهة نحو نص.

كما قالت أبل إن ذلك الطراز الجديد سيحتوي على هوائيات الجيل الخامس ومكونات راديو لسرعات أكبر وسيأتي في خمسة ألوان.

يبدأ سعر آيفون 13 من 699 دولاراً، أما آيفون 13 برو فسيبدأ من 999 دولاراً فيما يبدأ سعر برو ماكس من 1099 دولاراً. وستطرح الطرز الثلاثة اعتباراً من 24 سبتمبر/أيلول.

ماذا عن الساعة الذكية و”الآيباد”؟

كما ستتميز النسخة السابعة من ساعة آبل الذكية بشاشة أكبر وشحن أسرع، وستتاح بسعر يبدأ من 399 دولاراً هذا الخريف.

الشركة عمدت أيضاً إلى تحديث (آيباد ميني) الخاص بها عبر توصيله بشبكات الجيل الخامس ومعاودة تصميمه بما يجعله يبدو مثل طرازي آيباد إير وبرو المتطورين.

بالإضافة إلى ذلك، حدّثت آبل جهازها اللوحي الأساسي (آيباد)، فأضافت له كاميرا جديدة لتسهيل العمل والتعلم من المنزل.

ويبدأ سعر طراز آيباد الأساسي من 329 دولاراً وميني من 499 دولاراً. وسيطرح كلاهما الأسبوع المقبل.

جدير ذكره أن أسهم شركة آبل تراجعت بنسبة 0.5%، تماشياً مع تراجع طفيف في الأسواق الأوسع.

3 تريليونات دولار

فقد اقتربت شركة “آبل” العملاقة من أن تصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى جهاز “الآيفون”، الذي استحوذ على نسبة مهمة من العائدات.

سيحدد نجاح آيفون 13 مدى سرعة انتقال شركة آبل من قيمتها السوقية الحالية التي تقل قليلاً عن 2.5 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار.

حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021، فقد استحوذ جهاز آيفون على 50% من عائدات آبل، البالغة 275 مليار دولار العام الماضي، وتلاه قسم الخدمات (متجر التطبيقات، Apple TV وغيرهما)، بنسبة 20%.

يقول دان آيفز من شركة الاستثمار Wedbush Securities: “نعتقد أن قيمة شركة آبل في طريقها لتصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول أوائل عام 2022، وأن آيفون 13 سيكون ركيزة هذا النمو”.

ولا يعتقد آيفز أن هذه التوقعات قد يغيرها حكم الأسبوع الماضي، بأنه ليس من حق الشركة منع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو تقديم مدفوعات خارج نظام تطبيقات آبل. وهذا الحكم يمثل ضربة لواحدة من أكثر خدماتها ربحية.

لكن سعر السهم بحاجة ماسّة إلى زيادة في مبيعات الآيفون الجديد، بعد حكم يوم الجمعة 10 سبتمبر/أيلول. إذ من الضروري أن ترتفع القيمة السوقية لشركة آبل بنحو 22%، لتصل قيمتها إلى الـ3 تريليونات دولار- وكانت قيمتها قد وصلت إلى 2 تريليون دولار في أغسطس/آب من العام الماضي فقط- وقد ارتفعت بالفعل بنسبة 12% هذا العام، وهذا هو سبب أهمية إعلان اليوم الثلاثاء.