تفاعلات سياسية متواصلة على الساحة السياسية الفلسطينية

خاص – بيروت أوبزرفر

تتواصل التفاعلات السياسية على الساحة الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، ونسب بعض من الصحف الفلسطينية تصريحات للقيادي الفلسطيني جبريل الرجوب والذي قال إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل بلا كلل وحيوية من أجل الحفاظ على النظام والشعور بالأمن في الضفة الغربية ، ولضمان الاستقرار للشعب الفلسطيني.









ورغم ذلك يقول إن هناك قوى من الداخل “تتحدى” الوضع الراهن ، على حد قوله ، قوى مثل حركة حماس.

ويراقب الفلسطينيون بقلق آخر أعمال حماس ، خوفًا من أنها قد تؤدي إلى سيطرة حماس على الضفة الغربية ، وهو إجراء يعتقد الكثير من الفلسطينيين أنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد على الساخة السياسية.