رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط: مصرف لبنان بدأ إعطاء موافقات للاستيراد المدعوم

أكّد رئيس تجمّع #الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ”النهار” أنّ “#مصرف لبنان بدأ إعطاء موافقات للاستيراد المدعوم”، لافتاً إلى أنّ “#المركزي يتّصل بالشركات ويعطي الأذونات تباعاً”.

ووفق معلومات فياض فإنّ “المركزي يعطي بمعدّل موافقة لكل شركة” لكن لا يملك أي إحصاء نهائي بشأن عدد الموافقات التي سيعطيها مصرف لبنان للاستيراد المدعوم.









وكان فياض قد أشار أمس إلى أنّه “لدى مصرف لبنان النية لإعطاء أذونات استيراد مدعوم للشركات النفطية التي قدّمت مستنداتها”، مضيفاً أنّ “المستندات التي قد يوافق عليها “المركزي” تشمل البنزين والمازوت”. وتابع فياض حديثه أمس لـ”النهار” قائلاً “يترتب على مصرف لبنان أيضاً دفع مستحقات الشركات التي فرّغت محروقات مدعومة ولم تحصل على الاعتمادات بعد”.