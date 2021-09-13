بالأسماء: الإمارات تدرج أفراداً وكيانات على قائمة الإرهاب بينهم لبنانيين

أعلنت دولة الإمارات إدراج 38 فرداً و15 كياناً على قائمتها المعتمدة للإرهاب، وذلك “في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

ومن بين الأفراد المدرجين على القائمة لبنانيان هما: حسن حسين طباجة وأدهم حسين طباجة.









وذكرت أنّ “القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له”.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بـ”متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة”.