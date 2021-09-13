شقيق زكريا الزبيدي يؤكد دخوله العناية المكثفة بسبب التعذيب الشديد ومطالبات بالإفراج الفوري

أعلن رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن دخول الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي العناية المكثفة في مسشفى “شعاري تسيديك”، بعد تعرضه للتعذيب الشديد من قبل قوات الاحتلال.

وأعلن عبده عن دخول الزبيدي أحد الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد تمكنهم من تحرير أنفسهم في سجن جلبوع، في 6 أيلول/ سبتبمر الجاري.









كما طالب جبريل الزبيدي، شقيق زكريا، الفلسطينيين في أراضي الداخل المحتل إلى التحرك مباشرة للمستشفى المذكور من أجل الاطمئنان على حياته.

وقال عبر منشور على صفحته في”فيسبوك”: إلى أهلنا بداخل المناطق المحتلة 48، التوجه إلى مستشفى شعري هتسيديك للاطمئنان عن أخي زكريا”، مطالباً الأحرار في العالم لإنقاذ حياته والعمل على محاولة طمأنة عائلته على حالته الصحية، مرفقاً صورةً لشخص يبدو أنه في العناية المكثقة ويخضع لأجهزة التنفس.

وأطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة عاجلة للمطالبة بإنقاذ حياة الزبيدي، مستخدمين وسم#زكريا_ تحت_ التعذيب، باللغتين العربية والإنكليزية.