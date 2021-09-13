اشتية: الجهود المصرية والأردنية مهمة للغاية

خاص – بيروت أوبزرفر

قال رئيس الوزراء محمد اشتية عقب اللقاء مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين إن الهدف من الاجتماع الثلاثي في القاهرة بين الرئيس السيسي ومحمود عباس الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني هو تهيئة الأجواء لتجنيد الدعم العربي قبل سفر الرئيس محمود عباس أبو مازن والقائه لخطاب في هيئة الأمم المتحدة ، وكذلك توحيد الأهداف السياسية الفلسطينية، وهو ما سيؤدي إلى سيتم تحقيق المصالحة غير المشروطة بين فتح وحماس من خلال وضع إطار وجدول زمني لتحقيق أهداف السلطة الفلسطينية.









بالإضافة إلى استقرار الهدوء وتحسين الوضع الإنساني وإعادة التأهيل الاقتصادي ومستوى الحياة في غزة وتدفق الأموال إلى قطاع غزة من خلال السلطة الفلسطينية. العودة إلى طاولة مفاوضات السلام.