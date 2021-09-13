المسرح الذي استقطب الكبار من عمالقة الفن.. #إليسا سعيدة بالغناء للمرة الثالثة على “الأولمبيا” في باريس

تلتقي النجمة اللبنانية إليسا الجالية اللبنانية والعربية في الحفل الغنائي الضخم الذي ستقدمه على مسرح الأولمبيا في باريس في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث ستقدم باقة منوعة من أجمل أغانيها، وستحمل بصوتها بلدها لبنان الذي لا تتوانى عن محبته وانتقاد الطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار.

وستقف إليسا للمرة الثالثة على هذا المسرح العريق الذي استقطب الكبار من عمالقة الفن العربي قديماً وحديثاً. وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذا الحفل في تعليق لها على حسابها الرسمي على”تويتر” جاء فيه: “للمرة الثالثة سأغنّي على مسرح الأولمبيا في باريس ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعاً هناك”.









وتفاعل المتابعون للغاية مع إليسا معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحفل وعلّق أحدهم: “ألوس نيجي خصيصاً من فلسطين خصيصاً نحضرك…بس بدنا كمان صورة تذكارية معك..في احتمال ولا صفر”.

وأثنى متابع آخر على حفل إليسا فكتب فرحاً:”هي الاخبار الحلوة يلي النا كل الصيف عم نستناها.. الملكة خلصت إجازتها ورجعت لنشاطها الفني ولمكانها يلي صعب حدا يعبيه..بانتظار الحفلات وتحضيرات الالبوم والنجاحات”.