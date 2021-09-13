بالفيديو… اقتحام وعراك بين مرافقي عكر وأمين عام “الخارجية”

حال الدولة ومؤسساتها بائسة بكل المقاييس. المخجل والمعيب بات أمراً روتينياً. اللامتوقع والمفاجئ والصادم صار من عاديات الحياة اللبنانية.

في وزارة البروتوكولات واللياقة، وزارة الديبلوماسية نفسها، كانت اليوم مسرحاً على الضد من هذه المعاني. وكانت أقرب إلى مشهد على مثال ما يحدث أمام محطة وقود أو في أحد زواريب فتيان الشوارع وقبضاياتها..









اليوم، والأنظار مشدودة نحو الحكومة الجديدة، حدث “المعيب” مجدداً. ففي وزارة الخارجية وقع إشكال وعراك وتكسير للأبواب في وزارة الخارجية، بين أمن الوزيرة (السابقة) زينة عكر، والأمين العام لوزارة الخارجية، هاني شميطلّي.

فقد حاولت الوزيرة الحضور إلى الوزارة والدخول إلى أحد المكاتب، للحصول على البريد الوارد. وكان الأمين العام للوزارة قد عمد إلى إقفال الباب، معتبراً أن عكر لم تعد هي وزيرة الخارجية، وبالتالي لا يحق لها الاطلاع على البريد أو استلامه.

وهذا ما دفع بالوزيرة عكر للاستعانة بفريقها الأمني الذي لجأ إلى القوة، مقتحماً مكاتب الوزارة، متعاركاً مع الموظفين، وخالعاً أحد الأبواب، للاستحواذ على ما تريده الوزيرة.

يذكر أن عملية التسلم والتسليم بين الوزيرة والوزير الجديد لم تتم بعد.