7 ملايين دولار.. واشنطن تخصص مكافأة مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله

أعلن برنامج مكافأت من أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية، الاثنين، عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في حزب الله اللبناني، طلال حمية.

ووفق الموقع الإلكتروني للمكافآت من أجل العدالة، فإن حمية هو “رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله”، وهذه المنظمة تمتلك خلايا لها في جميع أنحاء العالم.









وتعتبر منظمة الأمن الخارجي المسؤولة عن تخطيط، وتنسيق، وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت فيها إسرائيليين وأميركيين.

ويستخدم حمية أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.

وحمية هو مواطن لبناني، لم يتم تحديد ميلاده بدقة، إذ أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه مولود في شهر مارس من عام 1958 أو 1960، أو في ديسمبر من عام 1958.

كما يقدم البرنامج مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر، وهو من كبار مسؤولي حزب الله.

وشكر له دور كبير في تخطيط وتنفيذ عملية تفجيرات ثكنة المشاة البحرية الأميركية في بيروت في أكتوبر من عام 1983، والتي أسفرت عن مقتل 241 جنديا أميركيا.