التايمز: الإمارات تفكر بتغيير العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى السبت والأحد

أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حول تفكير دولة الإمارات بنقل العطلة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد لكي تتناسب المواعيد مع السوق العالمي، في وقت يحذر البعض من تأثير القرار على الهوية الإسلامية للبلد.

وقالت الصحيفة إن جعل أيام العمل الأسبوعية من الإثنين إلى الجمعة هي جزء من الإصلاحات التي أعلنت عنها الدولة الخليجية في العام الماضي، كرفع الحظر عن بيع الخمور والسماح لغير المتزوجين بالإقامة معا.









وفي صيف العام الحالي سمحت دبي للمطاعم بالعمل أثناء شهر رمضان.

ويعيش في الإمارات عدد كبير من الأجانب. وأدى مقترح تغيير العطلة من الجمعة إلى السبت إلى ردود متباينة، ونفت الحكومة أنها غيرت القوانين بعد الجدل الذي ثار على منصات التواصل الاجتماعي لكن التفكير موجود.

وتعتبر الجمعة هي يوم العطلة للمسلمين من أجل الصلاة واجتماع العائلة، وهناك تفكير بأن يعمل موظفو الخدمة المدنية نصف يوم، فيما يتم العاملون في القطاع الخاص يومهم بالكامل.

وقال الدكتور حبيب الملا، وهو محامٍ، إن البعض قلق من تأثير التغيير على الهوية الإسلامية و”لكنني لا أفكر بهذه الطريقة وأعتقد أن البلد يحاول بناء توازن حساس وجيد”.

ولكن المعلق السياسي الإماراتي المعروف عبد الخالق عبد الله لا يدعم التحرك، وقال: “العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى السبت كانت ناجحة وقدمت نتائج”.