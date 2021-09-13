وئام وهاب يعتذر من نساء روسيا وأوكرانيا!!

قال حزب «التوحيد العربي»، اليوم، إن «ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر، فنحن من جهتنا نُقدّر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي، وصولاً إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم».

ووصف الحزب، في بيان، الروسيات بـ«النساء من الدرجة الأولى، فهنّ يستحققْنَ إعجابنا وحبّنا وقد تبوّأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي».









وختم بيانه، بالقول: «كلّ التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فُهم في غير قصده، فاقتضى التوضيح».

وكان ربط وهاب، في حلقة تلفزيونية، بين الدعارة والنساء في روسيا وأوكرانيا، قد أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعه إلى توضيح ما قاله، وتقديم الاعتذار عمّا صدر منه.